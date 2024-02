“Mi avete fatto piangere tutto il giorno“. Sui social Marica Pellegrinelli commenta quanto emerso nelle ultime ore sul web, dopo che una sua intervista concessa a Grazia è stata ripresa da numerose testate che si sarebbero però concentrate solo sulle parole spese a proposito del proprio passato. “Faccio una diretta Instagram di 40 minuti dove tocchiamo argomenti di amore e dove tocco anche il mio passato. Non era l’argomento principale, anzi. Parlo del bene e del rapporto mantenuto con il mio ex marito, padre dei nostri figli. Questa diretta la vedono in pochi, sfortunatamente anche i ‘giornalisti’ che fiutano lo scoop. Ad alcune provocazioni della giornalista rispondo in pochi secondi con la verità. Specialmente, che la situazione finanziaria nel 2009 del mio ex marito non era felice, aveva tanti debiti, io avevo solo 21 anni. Sottolineo che questa informazione non è una new, è un dato che lui stesso ha più e più volte sottolineato nonché pubblicato nella sua autobiografia”.

Il lungo sfogo di Pellegrinelli prosegue: “Avete ripreso di 40 minuti e tanto amore solo questo, aggiungendo parole ed aggettivi dispregiativi nei miei confronti. Perché? Non vi vergognate?”. Quindi conclude con un ulteriore affondo: “Queste frasi però non le riprenderete mai, lo scrivo per chi mi segue e a tutti voi ricordo che state speculando su una famiglia, su dei minori, su un padre e me: una donna incinta. Continuate pure a fare le campagne di sensibilizzazione per le donne, per la correttezza giornalistica: fuffa. Poi accadono le tragedie e correte al riparo con altre campagne di sensibilizzazione, mi raccomando”.