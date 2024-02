Dopo una caduta ci si rialza sempre. Non solo in senso metaforico, ma proprio fisico. È il caso di Madonna, che nella tappa del Celebration Tour a Seattle è cascata dalla sedia durante la performance di Open your heart. Il ballerino che doveva trascinarla sulla sedia è inciampato, e la popstar è finita a terra. Poco male, perché la regina del pop si è messa a ridere e ha prontamente ripreso a cantare.

Video Twitter/@Lyve_Wire