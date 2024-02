I fan sono sempre pronti a sostenere i propri beniamini, ma anche gli artisti – a volte – tendono loro una mano, consci del rispetto che devono al proprio pubblico che, anno dopo anno, li porta a costruire carriere durature e di successo. È questo il caso di Emma Marrone, che ha deciso di venire incontro alle difficoltà di una fan che non può permettersi l’acquisto dei biglietti per il prossimo tour della cantante.

In un video su TikTok Emma, reduce dal Festival di Sanremo dove ha presentato il brano Apnea, ha ricordato ai fan che sono usciti i biglietti per i concerti che terrà nei prossimi mesi. Tra i tanti commenti uno ha attirato la sua attenzione. È quello di una fan che scrive: “Speriamo che ce la farò sono separata e 3 figli con tutte le spese che ci sono in una casa è il mio sogno vederti, ti voglio bene”. L’artista non ha esitato e ha prontamente risposto: “Te li regalo io“. Non è la prima volta che la cantante fa un gesto del genere nei confronti del proprio pubblico, a dimostrazione del profondo amore e rispetto che nutre per chi la segue. Pochi mesi fa aveva regalato il suo ultimo cd ad alcuni ragazzi accorsi ai suoi instore: “Se qualcuno vuole un disco e non ha la possibilità di prenderlo glielo regalo molto volentieri”. Detto fatto, Emma aveva comprato una decina di copie poi regalate agli ammiratori.