Alessia Marcuzzi non sta più nella pelle. Sembrava una serata come le altre per la conduttrice ma, all’improvviso, si è trasformata in una scarica di adrenalina ed euforia. A chi si deve il merito di ciò? Naturalmente a lui, Fiorello. Durante un collegamento in onda su Rai 2, il comico ha annunciato, a sorpresa, la presenza della Marcuzzi come co-conduttrice di Viva Rai 2!, nello speciale dedicato al Festival di Sanremo. “Anche noi al Festival, nel glass di Viva Rai 2, avremo una ‘cocò’, una co-conduttrice: la grandissima e superfantasmagorica Alessia Marcuzzi – ha dichiarato Fiorello -. E la cosa bella è che lei ancora non lo sa e lo saprà solo se in questo momento sta guardando la televisione“.

In risposta all’inaspettata notizia, l’attrice ha pubblicato un video su Instagram, dove si è detta ‘incredula’ dell’opportunità ed ha ringraziato Fiorello averla scelta al proprio fianco: “Io faccio questo video per dirvi che Fiorello è pazzo – ha esordito Alessia Marcuzzi -. Io sto facendo la passeggiata con il mio cane e all’improvviso ho ricevuto la chiamata dei miei genitori e dei miei amici e mi hanno rivelato che lui ha detto che sarò la co-conduttrice di Viva Rai2″. E ancora: “Io non ci posso credere perché non mi ha avvisato. Ho ricevuto la notizia tramite le telefonate perché non ero davanti alla televisione. Caro Fiore, ti voglio comunicare che io in quel periodo non ho impegni e sono libera. Ma se anche li avessi avuti avrei detto di ‘sì, ci sono'”, ha concluso la Marcuzzi, visibilmente emozionata.