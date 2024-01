Trapianto di cappelli per Goffredo Cerza, il compagno di Aurora Ramazzotti. Negli ultimi mesi, la condivisione delle operazioni per inserire nella cute dei nuovi innesti, è una pratica sempre più comune tra influencer e personaggi del mondo dello spettacolo. Contenuti e dirette testimonianze stanno normalizzando una condizione (l’alopecia) che colpisce molti uomini, anche in giovane età.

Cerza ha postato nelle proprie storie Instagram scatti del “pre e post” operazione, aprendosi anche a rispondere alle domande dei follower. L’intervento, effettuato nella clinica milanese Insparya, è andato per il meglio. Il centro, fondato da Cristiano Ronaldo, permette di sottoporsi a trapianti di capelli pagando un prezzo che si aggira attorno ai 6 mila euro. Tornato a casa, Goffredo ha ricevuto l’amore e “le cure” da parte di Aurora. La sera prima dell’operazione la Ramazzotti e Cerza, rispettivamente mamma e papà del piccolo Cesare, erano ospiti della festa organizzata da Michelle Hunziker.