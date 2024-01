Questa storia potrebbe sembrare il remake di quanto successo in diretta al Grande Fratello Vip tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona: “Ti ricordi cosa mi hai fatto 20 anni fa?”. Qui però di anni ne sono passati 15 e le protagoniste di questa vicenda sono Loretta Goggi e Alessandra Amoroso. Ieri sera, sabato 27 gennaio, è andato in onda su Rai1 un nuovo appuntamento di Tali e Quali con Carlo Conti. La versione nip del celebre “Tale e Quale Show” ha visto a centro studio l’interpretazione di un’imitatrice di Alessandra Amoroso.

Al momento di giudicare l’esibizione, Goggi ha rivangato un ricordo avvenuto ad Amici: “Mi sono ricordata quando ad Alessandra hanno chiesto di cantare “Maledetta Primavera” con Jurman che era il suo insegnante. Lei ha fatto una faccia schifata (è seguita imitazione dell’espressione da parte di Goggi, ndr)”. E ancora: “Per forza, una che vuole fare Etta James e Anastacia, per lei “Maledetta primavera” è un po’ poco. L’ha cantata, non dico come. No, non lo so come l’ha interpretata, però l’ha cantata”.

I social però, sempre attenti a ciò che viene detto, non ci stanno e difendono Alessandra Amoroso. La verità è che la cantante in partenza per il Festival di Sanremo non ha mai cantato (e mai le è stato proposto di cantare) ‘Maledetta Primavera’. Che sia avvenuto uno “scambio di persona” nel discorso di Loretta Goggi? Possibile, però a stupire è il numero di dettagli (a quanto pare inesistenti) raccontati dalla stessa coach. Come avrà reagito Alessandra a queste dichiarazioni? Avverranno delle scuse in diretta prossima settimana dalla diretta interessata (come richiesto in massa dagli utenti sui social)?