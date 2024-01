La rassegna stampa di VivaRai2! è un momento imperdibile della mattina. E anche oggi dal Foro Italico, Fiorello con Biggio e Casciari e tutta “la banda” ha lanciato vari temi, a cominciare dall’autonomia differenziata delle regioni: “Il PD canta l’inno italiano, una volta erano quelli di centrodestra. Ha ragione Vannacci, il mondo all’incontrario”. Ed ecco l’autonomia differenziata che “si chiama così anche perché poi il Sud va nell’umido… Al primo sì hanno festeggiato tutti. Pensa che è arrivato Pozzolo della Lega e per festeggiare voleva tirar fuori la pistola ma non l’aveva…”.

A proposito di Pozzolo (“Sembra uno dei sette nani. Pisolo, poi c’è Puzzolo e Pozzolo”), Fiorello in riferimento al caso dello sparo la notte di Capodanno ha continuato: “Sono state trovate tracce compatibili con il racconto del ferito, la perizia balistica lo inguaia. Lui si difende e dice ‘Non sono stato io, è stata la Ferragni!‘”.

Sul tema della politica si è parlato anche di Elly Schlein: “Sta passando un periodo non bello. Ma chi dopo di lei? Solo la Madonna di Trevignano potrebbe risollevare il PD. E’ molto sola. Pensate che la sua canzone preferita è ‘Uno su mille ce la fa, ma non sono io’. Il suo sito preferito? ‘Only one fan’. A ‘I Soliti Ignoti’ non l’hanno presa perché non aveva il parente misterioso. Il suo slogan preferito è ‘Non c’è due senza uno’ e la sua cantante preferita è ‘Una Lipa’!”. Poi la conclusione: “Ti vogliamo bene Elly, si scherza. Non è facile, ma datele una mano, fate gruppo. Sta solo cercando di risollevare il PD…”.

Passaggio anche su Enrico Mentana, che ha rivelato come nel ’93 abbia provato a dissuadere Berlusconi dall’entrare in politica: “Subito dopo consigliò alla Fagnani di non fare Belve, poi mi consigliò di non andare a Rai2… insomma, tutto quello che sconsiglia poi si avvera”.