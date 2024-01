Israele torna a colpire in Siria. Un attacco aereo attribuito alle forze militari di Tel Aviv ha completamente distrutto un palazzo di quattro piani nel quartiere Mezzeh, nella parte occidentale della capitale siriana Damasco. Lo riferisce l’agenzia ufficiale siriana. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani le vittime dell’attacco sarebbero almeno 10. Un funzionario di un gruppo sostenuto da Teheran in Medioriente ha confermato all’Associated Press che l’edificio colpito era utilizzato da ufficiali della Guardia Rivoluzionaria iraniana, i pasdaran. Due delle vittime, riferisce Haaretz, sarebbero alti ufficiali, consiglieri di alto grado dei Guardiani della rivoluzione che ora minacciano ritorsioni dirette nei confronti di Israle. La zona dell’attacco è sede di diverse missioni diplomatiche, tra cui le ambasciate libanese e iraniana.

Intanto i servizi di telefonia e quelli internet stanno gradualmente tornando nella Striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere l’azienda Paltel. Quello che sembra si stia risolvendo è stato il più lungo blackout delle comunicazioni a Gaza dall’inizio della guerra: in tutto circa una settimana. La Striscia è stata ancora una volta oggetto di attacchi nel corso della notte. Sarebbe infatti di almeno 29 morti il bilancio di intensi raid e violenti combattimenti che sarebbero avvenuti nelle scorse ore a Khan Yunis, a sud di Gaza, nella zona in cui si trova il Nasser Hospital. Secondo quanto riportato dalla Cnn, che cita l’agenzia palestinese Wafa, la struttura e diversi palazzi sarebbero finiti nel mirino di “pesanti bombardamenti”.

La pesante attività militare di Israele fa da contraltare a una crisi interna sempre più evidente. Ieri sera il premier Netanyahu ha avuto una conversazione telefonica con il presidente americano Biden. Secondo quanto riferito dalla Cnn, Netanyahu avrebbe fatto una parziale marcia indietro sul suo “no” a uno Stato di Palestina. Secondo la ricostruzione Netanyahu ha spiegato che le sue dichiarazioni pubbliche di giovedì, con le quali sembrava respingere in toto l’idea di una pace con due stati, non erano intese ad escludere ogni forma di futuro stato palestinese. Biden e Netanyahu, ha proseguito la fonte, hanno discusso le possibili caratteristiche di un futuro stato palestinese in una conversazione “seria” e “dettagliata”. Ma sono bastate poche ore perché questa posizione venisse smentita direttamente dall’ufficio di Netanyahu ribadendo i concetti espressi giovedì: “Israele ha bisogno del controllo della sicurezza su tutto il territorio a ovest del Giordano”. “Questo si scontra con l’idea di una sovranità”, aveva aggiunto, riferendosi ad un possibile stato palestinese.

Nelle stesse ore, decine di famiglie dei rapiti del 7 ottobre hanno campeggiato tutta la notte sotto la casa privata del primo ministro israelianoa Cesarea per chiedere la liberazione dei loro cari. “Non si tratta più solo di liberare ostaggi, ma di salvare vite – afferma un comunicato del Forum delle famiglie degli ostaggi, per il quale il tempo è ormai un fattore cruciale di vita o di morte per i sequestrati – sono 105 giorni che t’imploriamo, ora chiediamo lo stop all’esecuzione degli ostaggi”. Le famiglie chiedono “una conferenza internazionale con il Qatar, l’Egitto, gli Stati Uniti e Israele, nella quale tutti si riuniscono in una stanza e raggiungono un’intesa su come riportare gli ostaggi a casa”, ha detto a Times of Israel Ela Ben Ami, il cui padre Ohad è prigioniero a Gaza, mentre la madre Raz è stata liberata a fine novembre. Eli Shtivi, padre di Idan, un 28enne rapito al rave Supernova, ha annunciato uno sciopero della fame. “Gli ostaggi sono torturati. Non possiamo aspettare. Sono passati 100 giorni, era la nostra linea rossa. Ora le nostre azioni saranno più forti”, ha annunciato.

La protesta arriva dopo che i media hanno riferito la decisione di Netanyahu di alzare l’asticella delle condizioni per un possibile accordo per la liberazione degli ostaggi. Se il ministro della Difesa Yoav Gallant appoggia la linea della necessità di continuare con la pressione militare, i due ex capo di Stato maggiore entrati nel gabinetto di guerra, Benny Gantz e Gadi Eisenkot premono per una tregua in cambio degli ostaggi. Al momento sono 132 le persone ancora in pstaggio a Gaza, ma si ritiene che non tutti siano vivi.