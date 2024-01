Piccola disavventura per Sabrina Impacciatore prima della cerimonia degli Emmy Awards. L’attrice ha pubblicato sui suoi canali social un breve video che la riprende la notte prima della cerimonia mentre mangia una coscia di pollo e un sarto “salva” l’abito: “Il solito momento thriller nella mia vita – scrive Impacciatore – Dopo 26 ore di volo con 10 ore di fuso orario, finalmente la prova del mio bellissimo abito: ed è panico. (Non ero riuscita a provarlo prima) Ansia insostenibile. E come gli uccellini di Cenerentola, vola da me a salvarmi la vita un sarto messicano”.