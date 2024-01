Una foto pubblicata sui social in stampelle con gli immancabili occhiali neri e un sorriso stampato in volto per rassicurare i numerosi fan. Luciano Ligabue ha spiegato di essersi operato al tendine d’Achille. “Ho voluto cominciare l’anno con il piede giusto – ha scritto l’artista – Per quasi un anno mi sono trascinato un problema al tendine d’Achille destro e finalmente ho deciso di farmi operare. Ora il problema dovrebbe essere risolto, l’unico inconveniente è qualche settimana di stampelle. Quindi se mi beccate in giro con le stampelle sapete il perché. Ci vediamo comunque presto!”. I fan hanno mandato messaggi affettuosi e di supporto “abbiamo gambe e fiato finché vuoi!”, “insegnaci poi, a essere fighi anche con le stampelle? Ti aspettiamo”, ma hanno scritto anche colleghi e amici come Ermal Meta, Mario Biondi e Benny Benassi che hanno augurato pronta guarigione all’artista.

Ligabue ha cantato fino al 31 dicembre per il Capodanno in piazza ad Alghero. La seconda parte del 2023 è stata una stagione ricca di concerti per il cantautore, iniziata con due concerti all’Arena di Verona (il 9 e 10 ottobre) e proseguito con 27 tappe nei palasport. L’ultimo album è stato “Dedicato a Noi”, il quattordicesimo album di inediti e la venticinquesima uscita discografica della sua carriera ultra trentennale.