Chiara Ferragni, 29 milioni di follower su Instagram. Un numero enorme. Ma molti di questi ‘seguaci’ sarebbero inattivi o persino falsi. Lo sostiene Inbeat.co. Quanti sarebbero i follower che non hanno alcun tipo di interazione o finti? Molti, ben 11 milioni. La società che ha condutto la ricerca si occupa di capire quanti siano i seguaci reali e non fake o come si potrebbe dire “in sonno” degli influencer di maggior successo. Per Ferragni, su 29 milioni di follower solo 17,7 milioni sarebbero utenti reali, mentre 11,9 milioni (il 41%) risulterebbero utenti inattivi o addirittura falsi. Male anche l’engagement: l’1,58% dei suoi follower (cioè mezzo milioni di seguaci) interagisce. E come è messo Fedez, marito dell’imprendtrice digitale? Meglio: non risulta avere profili fake o inattivi tra i suoi 14,8 milioni di seguaci. Il coinvolgimento per il rapper è più alto (7,99%).