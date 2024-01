C’è chi ha deciso di interrompere subito la collaborazione, chi a dicembre prendeva tempo e chi, appena due giorni fa, ha detto di voler “vedere” cosa accadrà, lasciando lavorare la magistratura. Il caso pandoro ha sollevato un vero polverone attorno a Chiara Ferragni, non solo perché l’imprenditrice è ora indagata per truffa aggravata, ma anche perché il suo castello di collaborazioni sta perdendo mano a mano pezzi.

Il primo brand a salutare l’imprenditrice è stato Safilo Group che subito dopo la maxi-multa inflitta dall’Antitrust per il caso del pandoro “solidale” ha interrotto l’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni, sottolineando che erano stati “violati” gli impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio. Poi è stata la volta di Coca-Cola: il noto marchio ha fatto dietrofront, sostanzialmente bloccando una campagna già pronta che prevedeva uno spot pubblicitario da mandare in onda sui canali italiani da fine gennaio.

Altri marchi, invece, hanno deciso di prendere tempo, rimanendo cauti sulle decisioni da prendere. Come Pigna con cui l’influencer collabora da anni. “Pigna collabora con Chiara Ferragni da diversi anni, avendo avuto modo di apprezzarne le doti umane e imprenditoriali. La relazione commerciale tra i due brand italiani è stata proficua e soddisfacente in tutti i mercati in cui operiamo – spiegava l’Ad Massimo Fagioli a Repubblica lo scorso 23 dicembre, prima che l’imprenditrice venisse indagata – Si cerca di guardare verso il futuro, con l’auspicio che l’attuale non facile contesto possa essere superato”.

Posizione simile a quella assunta da Diego Della Valle, numero uno di Tod’s, che appena due giorni fa, parlando con Milano Finanza Fashion ha sottolineato: “Ferragni? Bisogna vedere cosa succederà, facciamo lavorare tranquillamente la magistratura. Diamo il tempo alle persone di dimostrare quello che hanno fatto, adesso se ne occupa la magistratura”. “Io ho solo letto che Chiara è tranquilla come deve essere perché la magistratura in Italia è cosa seria. Quindi quando avremo delle risposte vedremo cosa fare”, ha proseguito. Ferragni, infatti, siede attualmente nel consiglio d’amministrazione del gruppo marchigiano come consigliera, anche se nel 2022 il Cda ha annunciato la sua uscita come membro indipendente, non essendoci più i requisiti.

Nessuna parola, almeno per ora, da altri marchi con cui l’imprenditrice ancora collabora, come l’Oréal, Nestlè, Procter & Gamble, Calzedonia, Intimissimi e altri.