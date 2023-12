Safilo Group ha comunicato in una nota l’interruzione dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni. La decisione dell’azienda italiana attiva nel campo della produzione e distribuzione di occhiali da vista e da sole è stata motivata per la “violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio”. Poche parole, per chiudere un rapporto commerciale, che arrivano a pochi giorni dalla maxi-multa inflitta dall’Antitrust per il caso del pandoro “solidale”. Con Safilo Chiara Ferragni aveva un accordo per la sua linea di occhiali dal 2021.

Giorni duri per l’influencer mentre continua la polemica sui pandori e le uova di Pasqua. Come noto la procura di Milano ha aperto un fascicolo sul caso Ferragni-Balocco. Il procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco ha delegato il nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf a raccogliere in questi giorni senza però alcun ordine di esibizione, anche la documentazione contrattuale relativa alla pubblicità del dolce natalizio. Documentazione che molto probabilmente verrà consegnata dai legali dello studio Bana che assistono l’imprenditrice e che giovedì mattina si sono presentati in Procura. Le Fiamme Gialle poi nei prossimi giorni si recheranno negli uffici dell’Antitrust per l’acquisizione anche dell’incartamento del procedimento che si è svolto davanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e che si è conclusa con una maxi multa per pratica commerciale scorretta. Per far luce sulla vicenda, dopo lo studio dei documenti, verrà convocata quasi sicuramente anche la stessa Ferragni. L’inchiesta, che al momento è senza titolo di reato e senza indagati e che potrebbe essere iscritta per frode in commercio (è una delle ipotesi al vaglio), punta ad appurare se il consumatore sia stato ingannato o meno.