Non è trascorso neanche un mese dal “Pandoro-Gate” con Chiara Ferragni protagonista. Da quel momento tutti hanno detto di tutto. Si è aperto un vero e proprio caso, oltre i confini nazionali. Fin qui nulla di nuovo. Quello che, invece, molti potrebbero non sapere è il dietrofront di un’altra azienda con cui l’imprenditrice digitale avrebbe dovuto collaborare. Si tratta di Coca-Cola, una delle più grandi aziende mondiali produttrici e distributrici di bibite analcoliche. Stando a quanto riportato da Repubblica, infatti, la famosissima bevanda aveva scritturato l’influencer seguita da 29,5 milioni di follower per girare uno spot pubblicitario.

Periodo di inizio messa in onda: fine gennaio, cercando di sfruttare la concomitanza dell’avvio del Festival di Sanremo (che prenderà il via prossimo 6 febbraio). Proprio un anno fa, infatti, Ferragni aveva partecipato alla kermesse in veste di co-conduttrice (durante la prima e l’ultima serata). Era tutto pronto, dunque, per uscire con lo spot. Coca-Cola non aveva dubbi sulla testimonial per la campagna italiana fino a quando non è arrivata la famosa sanzione dell’Antitrust. Dopo Safilo, dunque, anche l’azienda americana fa dietrofront.

“Coca-Cola ha preferito soprassedere ed è corsa ai ripari, per trovare un nuova campagna, che andrà in onda a breve. Interpellata, dall’azienda di Atlanta non è stato possibile avere un commento al riguardo”, scrive ancora Repubblica. Non si sa, invece, cosa faranno gli altri marchi con cui Ferragni ha collaborato o potrebbe avere ancora in corso un contratto (Pantene e Calzedonia solo per citarne un paio). Intanto l’imprenditrice digitale è tornata sui social. Lo aveva già fatto qualche giorno fa, confessando ai follower: “Mi siete mancati”.

Adesso ha nuovamente rotto il silenzio, ma senza fare alcun riferimento alla tempesta che l’ha travolta in queste settimane. Proprio stamattina, 5 gennaio, ha pubblicato uno scatto con la tazza per la colazione in mano e la scritta: “Buongiorno”, accompagnata da un cuore. Ma già ieri aveva pubblicato numerose stories, una con la secondogenita Vittoria e mamma Marina. Quindi ancora altre, numerose, con “la Vitto” (così ama chiamare la bimba) in primo piano, in giro tra le strade di Milano. Poi ancora un altro scatto al cinema, insieme a Leone e infine in casa, con il cagnolino e con un’immagine raffigurante alcuni quadri in casa con fotografie di famiglia. Dunque sui social tutto sta tornando lentamente (e apparentemente) alla normalità?