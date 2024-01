Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata nell’ambito dell’indagine della Procura di Milano con al centro il caso del pandoro ‘Pink Christmas’ prodotto dall’azienda piemontese Balocco. L’iscrizione è stata decisa dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco. Indagata anche Alessandra Balocco, presidente e amministratore delegato, sempre per truffa aggravata. Questa mattina 8 gennaio la notizia della modifica della prospettiva accusatoria: la Guardia di Finanza ha depositato in Procura la prima informativa nell’ambito dell’inchiesta sul pandoro firmato Chiara Ferragni e prodotto da Balocco.

Un’informativa che di fatto ha modificato le accuse: per via di una serie di email valorizzate nelle carte acquisite negli uffici dell’Antitrust, l’ipotesi di reato, ancora da formulare, potrebbe essere non più frode in commercio bensì truffa. E nelle ultime ore gli inquirenti milanesi hanno valutato proprio le note della Gdf che valorizzano, in particolare, alcune email già acquisite dall’Autorità garante della concorrenza, che sono state scambiate per programmare la campagna di promozione del pandoro. L’iscrizione nel registro degli indagati è arrivata non solo per Ferragni ma anche per Alessandra Balocco presidente e amministratore delegato della Balocco Spa, azienda dolciaria che ha sede nel cuneese e dove oggi i finanzieri Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf di Milano, su delega del procuratore aggiunto Eugenio Fusco, hanno acquisito prove.

I finanzieri hanno effettuato acquisizioni anche alla luce della informativa depositata stamani al procuratore aggiunto Eugenio Fusco nella quale sono state valorizzate una serie di email tra lo staff di Chiara Ferragni e quello della società piemontese. La corrispondenza, emerge da una relazione dell’antitrust, risale al 2021 così come il contratto relativo al progetto pandoro “Pink Christmas” sponsorizzato dalla influencer che ne ha promosso l’acquisto sostenendo che parte dai ricavi sarebbero andati all’ospedale Regina Margherita di Torino.