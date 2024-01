“I corpi grassi non sono meme e non fanno ridere, smettiamo di ridicolizzarli”. È solo uno dei tanti commenti comparsi sotto l’ultimo post di Tananai, che su Instagram ha annunciato il suo ritorno a Sanremo, questa volta non sul palco del Teatro Ariston, bensì su quello – esterno – di Piazza Colombo come ospite della serata finale. Il cantante ha accompagnato la notizia con una foto, evidentemente ritoccata, che lo mostra appesantito e con la didascalia: “Spero di rimettermi in forma per l’ospitata a Sanremo, mannaggia ad Amadeus, mi stavo rilassando”.

Una mossa social che a molti utenti non è piaciuta per niente. Tra coloro che hanno rimproverato il cantante, colpevole secondo loro di aver ridicolizzato le persone sovrappeso e obese, anche Giorgia Soleri, che ha scritto: “Ma perché pensate che la grassezza sia una punch line? Raga, no. No”. “Ma perché cadere nella grassofobia ‘per scherzare’? Si può fare umorismo su milioni di cose che fanno davvero ridere”, ha osservato qualcun altro.

Diversi i fan che hanno preso le difese del cantante, sottolineando come Tananai stesso da adolescente abbia avuto problemi di peso (“In seconda media ero 1 metro e 50 e pesavo 82 chili. Mi chiamavano ‘ciccione’” aveva raccontato al Corriere della Sera) e per questo lungi da lui il voler sbeffeggiare quanti si trovano in quella stessa situazione. Ma non è bastato. Anzi, per alcuni utenti questa premessa è ancor più grave: “Spoiler: la grassofobia nel 2024 non fa più ridere” si legge sotto il post incriminato, “e a chi dice ‘è una battuta, lui era grasso quindi non voleva denigrare’: 1) tanto meglio che era grasso, dovrebbe allora sapere che le battutine sui corpi non conformi sono più dannose che altro e 2) basta leggere alcuni commenti per capire come la gente si sia automaticamente sentita legittimata a fare tutta una serie di battute sulle persone grasse, che ovviamente mangiano per forza tanto e solo schifezze, giusto per rinforzare bene gli stereotipi della nostra società”.

Diversi internauti gli hanno chiesto di rimuovere il post dicendosi delusi e arrabbiati. Il cantante di Tango al momento non ha replicato e, di fronte alla vera e propria bufera social che gli si è scatenata contro, sembra aver scelto il silenzio.