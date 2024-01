Opposizioni all’attacco per i saluti romani alla commemorazione della strage di via Acca Larentia, testimoniati dalle impressionanti immagini di centinaia di braccia tese e grida “Presente!” (video). “Roma, 7 gennaio 2024 e sembra il 1924. Presenteremo un’interrogazione al ministro Piantedosi, quel che è accaduto non è accettabile. Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte, come dice la Costituzione”, scrive su Facebook la segretaria Pd Elly Schlein postando il video. “Questa è una vergogna inaccettabile in una democrazia europea”, accusa il leader di Azione Carlo Calenda. “In Germania arrestano chi fa il saluto romano. È accaduto a due italiani all’Oktoberfest. Da noi no. Accade ogni volta quando i fascisti commemorano Acca Larentia. Il fascismo è un crimine che va perseguito sempre. Le organizzazioni fasciste vanno sciolte”, incalza Sandro Ruotolo della segreteria Pd. Mentre il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca assicura che “nessun saluto romano” si è visto alla cerimonia istituzionale, a cui ha partecipato deponendo una corona d’alloro insieme all’assessore di Roma Capitale Miguel Gotor.

Questa è una vergogna inaccettabile in una democrazia europea. https://t.co/WRF2BqCW3j — Carlo Calenda (@CarloCalenda) January 8, 2024

“Non capiamo come sia stato possibile che si sia permessa questa sceneggiata fascista. La glorificazione e la celebrazione di simboli e gesti inneggianti al fascismo sono inaccettabili e vanno contro i valori fondamentali della democrazia e della convivenza civile”, denuncia il leader di Europa Verde Angelo Bonelli, annunciando a sua volta un’interrogazione a Piantedosi. Per il capogruppo di Italia viva Enrico Borghi “è inaccettabile che si permetta di fare il saluto romano nell’Italia di oggi, e di richiamare esplicitamente le adunate del disciolto partito nazionale fascista, senza alcun rispetto per la nostra storia e per quanti hanno lottato per le nostre libertà. Vista la prontezza con cui alla Scala le forze dell’ordine sono intervenute per un urlo (“viva l’Italia antifascista”, ndr), sono in attesa che il ministero dell’Interno comunichi di aver provveduto ad aver attivato le stesse procedure seguite dalla Digos alla Scala di Milano e a passare le riprese alla magistratura per le necessarie identificazioni”, scrive su Twitter.