Per il diletto degli sciatori, in Val Badia i cavalli vengono usati per trainare le slitte. Lo scorso due gennaio, come si vede nel video pubblicato da Welcometofavelas, alcuni cavalli di questo “servizio taxi”, tra Capanna Alpina al Passo Falzarego (Belluno) e l’Armentarola, sopra San Cassiano, sono andati fuori controllo. In un primo momento hanno rischiato di investire una slitta, anch’essa trainata da cavalli, che procedeva nel senso inverso; poi una balaustra e alcuni sciatori, che hanno assistito terrorizzati alla scena.

Video Welcometofavelas