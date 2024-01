L’attesa era enorme per la divulgazione di documenti e nomi nella causa collegata all’ex fidanzata dell’ex finanziere Jeffrey Epstein, accusato di traffici sessuali e morto suicida in una prigione federale nel 2019. Lo scandalo, che ha coinvolto moltissimi personaggi e il principe Andrea, non si era chiuso con la morte del miliardario accusato di organizzare orge con minorenni e in alcuni casi di schiavizzarle offrendole anche ad amici e ospiti.

Si tratta della causa legale intentata da Virginia Giuffre, una delle vittime di Epstein e che ha ottenuto un risarcimento anche dal principe Andrea d’Inghilterra di 12 milioni di sterline, contro Ghislaine Maxwell, compagna dell’ex finanziere che sta scontando una pena di 20 anni per averlo aiutato a reclutare e ad abusare delle ragazze. In questi documenti ci sono estratti di deposizioni, mozioni e i nomi delle persone coinvolte a vario titolo, quindi anche vittime.

I primi 40 documenti, dei circa 250 che dovrebbero essere diffusi, menzionano in gran parte figure i cui nomi erano già noti, inclusi amici di alto profilo di Epstein e vittime che hanno parlato pubblicamente. Tra questi, alcuni appunto già noti, come il principe Andrew, l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, Michael Jackson e David Copperfield. Delusi i curiosi dopo che la notizia della divulgazione dei documenti, diffusa a dicembre a seguito la decisione di una giudice, aveva dato il via al rincorrersi di voci su liste di ‘clienti’ o ‘complici’ di Epstein oltre a una serie di contenuti di disinformazione sui social media. La stessa giudice aveva in passato riferito che avrebbe ordinato la pubblicazione dei documenti perché gran parte delle informazioni in essi contenute sono già pubbliche. Altri documenti sono attesi nelle prossime settimane.

Tra i documenti c’è anche una deposizione di Johanna Sjoberg, un’altra giovane finita a suo tempo nel giro di Epstein, che racconta come il principe Andrea le toccava il seno mentre scattava delle foto. Anche la storia di Sjoberg era nota, ma questa è la prima volta che la sua deposizione viene resa pubblica. È per tutte queste vicenda che il principe Andrea ha perso il suo status di Altezza reale ed è stato di fatto messo da parte dalla famiglia reale.

Nella deposizione di Sjoberg, la donna raccontò anche che Epstein le aveva confessato che all’ex presidente Bill Clinton “piacciono giovani, riferendosi alle ragazze”. Menzionato anche Donald Trump, con Sjoberg che ha ricordato come una volta in cui era con Epstein su uno dei suoi aerei, questi suggerì di chiamare il tycoon per andare insieme al casinò. Altri nomi arrivano ancora dalla deposizione di Giuffre: Maxwell le aveva ordinato di avere contatti sessuali con persone tra cui l’ex governatore del New Mexico Bill Richardson, il guru della tecnologia Marvin Minsky, il noto scout di modellismo francese Jean-Luc Brunel e l’investitore americano Glenn Dubin.