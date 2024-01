Federica Pellegrini è diventata mamma. Inizia con il botto il 2024 dell’ex nuotatrice, che ha voluto condividere tutta la gioia per la nascita della figlia Matilde con un post su Instagram in condivisione con il marito Matteo Giunta. “2 giorni complicati. “Finalmente sei arrivata!!!”, ha scritto il neo papà nella didascalia della foto che lo ritrae assieme alla compagna ed alla piccola Matilde.

Perché sì, dopo mesi di ipotesi sul nome che la coppia avrebbe dato alla bambina, la scelta è stata rivelata a milioni di fan che aspettavano di sapere come l’avrebbero chiamata. Durante la gravidanza, Federica e Matteo, hanno mantenuto sempre molto riserbo sul nome scelto per la figlia. I due non hanno mai fatto trapelare indizio alcuno, soprannominando la bimba “Meringa“. Matilde è nata alle 6.51 di oggi, mercoledì 3 gennaio 2024. “Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore”, si legge ancora nel post in cui la Pellegrini culla in un abbraccio la piccola neonata.