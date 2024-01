L’attore Adam Jendoubi è ricoverato in ospedale in gravi condizioni di salute. Verso le 8 del mattino del primo di gennaio, Jendoubi è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale in viale delle Terme, a Castellamare. Sulla dinamica dell’accaduto stanno indagando i carabinieri del comune campano. Stando alle prime indiscrezioni, il giovane ha perso il controllo della sua Honda SH 125, cadendo sull’asfalto.

Arrivati sul posto poco dopo la chiamata al 118, i soccorsi hanno effettuato una prima rianimazione al giovane che era in arresto cardiaco. Una volta stabilizzate le condizioni, il giovane è stato trasportato all’ospedale San Leonardo di Castellammare, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva e in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, il modello ha riportato fratture multiple al cranio causate dall’impatto con l’asfalto.

Il 23enne, napoletano di origini tunisine e polacche, è un volto noto nel mondo dello spettacolo partenopeo. Famose sono le sue performance in “La paranza dei bambini“, in cui interpreta il personaggio di Aucelluzzo, e le partecipazioni ai video musicali di Liberato.