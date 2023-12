Durante la gravidanza della sua primogenita Aria, Diletta Leotta ha voluto lanciare “Mamma Dilettante“, un podcast tutto al femminile che parla di maternità. La prima ospite della seconda stagione è stata senz’altro d’effetto, e non poteva essere altrimenti. Stiamo parlando di Federica Pellegrini: “Ho scelto Federica perché è incinta, per cui è stato come un passaggio di testimone”, ha spiegato all’Adnkronos la conduttrice di Dazn presentando le nuove puntate del suo podcast. Tanti i temi toccati durante la chiacchierata con l’ex campionessa di nuoto, che ha rivelato anche la tipologia di parto che preferirebbe fare: “Mi piacerebbe partorire nel mio elemento naturale, non tanto per quello che è scientificamente provato, ma proprio perché mi sentirei più a mio agio”, ha spiegato aggiungendo che “il parto è previsto fra Natale e Capodanno, la data indicativa è il 29 dicembre. Mia mamma tifa affinché la bimba nasca il 30 dicembre, giorno del suo compleanno, mentre mio papà vorrebbe che la bimba nascesse nel 2024, l’anno olimpico”.

Nonostante l’imminente nascita della piccola, il suo nome resterà segreto fino all’ultimo: “Al momento la chiamiamo ‘Meringa’, perché non vogliamo spoilerare il nome. Ma l’abbiamo scelto fin dall’inizio”, ha spiegato la 35enne. Tra le novità introdotte nella nuova stagione della rubrica condotta dalla Leotta, spicca il gioco delle ‘domande scomode‘. Format che ha fin da subito fatto intendere il perché della scelta nominativa: “La piccola potrà uscire con il suo allenatore?”, l’ha punzecchiata allora Diletta Leotta, alludendo alla storia d’amore nata tra la Pellegrini ed il suo passato coach nonché attuale compagno, Matteo Giunta. Questa è cattivissima, siete stati un po’ st*** – ha risposto Federica, sorridendo -. Ovviamente potrà farlo, ma non da piccola. E dipenderà da quanti anni avrà il suo allenatore. A me è successo dopo essere uscita da una storia importate durata tanti anni. Non avevo mai pensato a Matteo sotto una diversa ottica e ho cominciato tutto ad un tratto a vederlo in modo diverso. Per la prima volta nella mia vita sono io che mi sono lanciata nel vuoto. Lui, invece, me l’ha fatta sudare. Sapendo come funzionano le cose nel nostro mondo, voleva evitare di sporcare la sua immagine di allenatore per una cosa in cui inizialmente forse non credeva al 100%. Poi evidentemente quando ha capito che sarebbe stata una cosa importante si è lasciato andare. C’è voluto tempo per convincerlo”.

L’ex giudice di Italia’s Got Talent ha infine chiarito che lascerà libera scelta alla figlia per la scelta del futuro sport: “Spero che la mia bimba abbia un bel feeling con l’acqua, ma non voglio imporle una vita da atleta. Non voglio dirle di ripercorrere le mie orme. Sicuramente sarà una sportiva, poi deciderà lei quale disciplina praticare. Spero prenda da me la determinazione e il fatto di essere fondamentalmente una donna forte. Indipendentemente da quello che mi è successo nella vita, le scelte le ho sempre prese io in totale libertà. E questo è l’insegnamento che vorrei darle. Lo sport è una grandissima scuola di vita. Il 90% delle volte lo sport forma essere umani migliori, perché dà loro la possibilità di convivere con la vittoria, con la sconfitta, con il sacrificio, con la determinazione. E questo succede a tutti i livelli”, ha concluso.