Lele Adani ha suonato la carica. Lo scioglimento della Bobo Tv sembra aver lasciato ancora degli strascichi all’interno del quartetto che a suon di ‘sentenze calcistiche’ aveva infiammato il web fino a poche settimane fa. In occasione della fine dell’anno 2023, l’ex difensore ha condiviso sui propri profili social un criptico messaggio: “Vi invito ad ululare – ha detto l’opinionista ai suoi followers – ululate contro le invidie, le ingiustizie, le cattiverie, le prepotenze, le meschinità, le superficialità, le falsità, contro il servilismo. Ululate – ha continuato – contro i vili, i meschini, i subdoli, i pusillanimi, gli invidiosi, i cattivi, i disonesti, ululate loro che alle porte del 2024 stiamo tornando“.

L’ex Inter fa spesso riferimento al lupo perché considerato da Adani come l’unico animale che ‘segue il proprio istinto, senza badare agli altri’. Verso la fine del video Lele, con già indosso una felpa dell’animale, ha preso con sé una maschera di un lupo e se l’è portata in volto ululando. “Stiamo tornando e non ci fermiamo più”, ha concluso, invitando inoltre i propri fan a seguire il suo esempio. Il 2024 sarà l’anno di Lele Adani? I presupposti sembrano esserci tutti.