Quella che sembrava essere l’inizio di una crisi è stata subito smentita dai numeri. Se la puntata di pochi giorni fa – che aveva avuto come ospiti l’argentino Veron, l’allenatore dell’albiceleste Scaloni e Trezeguet – è stata un flop a livello di interazioni col pubblico, il nuovo percorso intrapreso dal “solitario” Vieri e la sua ‘televisione alternativa’ sta invece crescendo sempre di più. “Grazie alla multicanalità su Twitch, Tik Tok, Day, canali digital Radio Tv Serie A con Rds e Dtt 899, Bobo Vieri Talk show ha registrato oltre 440mila utenti unici da inizio programma registrando nel mese di novembre un +50% di crescita rispetto ad ottobre“, si legge in un post su Instagram pubblicato dalla Bobo Tv.

La diretta con i pilastri argentini è sembrata solamente uno scivolone provvisorio, anche se sui social sono molti gli utenti che rivorrebbero unito il quartetto di (ex) amici. Nonostante la brusca rottura con Adani, Cassano e Ventola, l’ex attaccante dell’Inter sembra guardare il presente ma, soprattutto, il futuro con ottimismo, in quella che sta diventando sempre di più una “trasmissione che si rivolge ai giovani“. Parlando di ospiti illustri, nel corso della diretta che andrà in onda lunedì 5 dicembre, saranno presenti Gigi Di Biagio, Marco Borriello ed il rapper Jake La Furia.