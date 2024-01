In una quotidianità sempre più frenetica, in cui abbiamo la costante impressione di correre ‘a destra e a sinistra’, la guida Louis Vuitton ha descritto i cittadini romani nel modo opposto. In un capitoletto intitolato “Foot notes”, dedicato alle passeggiate in centro città, l’azienda francese ha dipinto i cittadini della capitale come ‘ritardatari e lenti’.

“I romani camminano lenti. Non c’è alcun bisogno di correre, ma il risultato è che sono sempre in ritardo. Fino a quindici minuti è perfettamente accettato. Camminano con nonchalance e si salutano senza fretta, ma soprattutto guardano a terra perché il pavimento e le strade ciottolate non sono una passeggiata di salute”, si legge.

L’andamento della camminata non sarebbe quindi solo ‘colpa’ dei cittadini in sé, bensì anche delle caratteristiche stradali che spesso rendono complessa la viabilità. Un sentiero composto da buche e sampietrini, unito al traffico, che non sempre fa arrivare in perfetto orario le persone: “I piccoli vicoli del centro storico sembrano pedonali, ma di fatto sono accessibili alle macchine autorizzate all’interno della Ztl e i romani camminano al centro della strada perché la pavimentazione è inesistente, o, quando c’è è troppo stretta. Si spostano quando si avvicinano scooter e macchine, a meno che non siano ibride perché in quel caso non riescono a sentirla arrivare”.

E ancora: “Ciotoli per i quali è necessario seguire una serie di regole per non finire all’ospedale con una caviglia rotta. È necessario tenere a mente che i ciottoli romani sono sempre traballanti, per cui oltre al rischio di inciampare, c’è anche il fatto che la pavimentazione quando piove diventa una pista da pattinaggio”.

Dopo aver spiegato i potenziali antagonisti di una camminata fluida, la maison ha consigliato la tipologia di scarpe maggiormente idonea al suolo romano: “Passeggiare nei quartieri antichi di Roma può concedere uno spettacolo unico: quello di coloro che se ne fregano e indossano comunque i tacchi alti e si trovano a girare zoppicando dopo che la loro décolleté o sandalo sono rimasti infilati tra due sampietrini come un pugnale nel cuore. Il suggerimento è di indossare delle brutte scarpe basse oppure di camminare sulle punte con il rischio di apparire un po’ ridicolo”.