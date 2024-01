Nuovo anno, nuovo annuncio per Amadeus al Tg1. “Sanremo 2024“, come per le precedenti edizioni, si svilupperà su tre palchi: dal Teatro Ariston a quelli “sponsorizzati” di Piazza Colombo al palco della nave Costa Smeralda, anche quest’anno al largo di Sanremo. Il direttore artistico ha annunciato la presenza nella prima e ultima serata di Mario Molinari per tutti Tedua, fenomeno musicale amatissimo dai più giovani. Non solo il rapper classe 1994, il mercoledì sera sarà il turno del dj Bob Sinclair mentre il giovedì sera si esibirà Bresh. Nella quarta serata l’atteso ritorno di Gigi D’Agostino, i dj e produttore discografico che ha fatto ballare tutta Italia da tempo lotta con una grave malattia.

I CO-CONDUTTORI E GLI OSPITI GIA’ ANNUNCIATI

La 74° edizione della kermesse si svolgerà da martedì 6 a sabato 10 febbraio 2024, affiancheranno alla conduzione Amadeus nelle cinque serate: Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Rosario Fiorello. Lo showman siciliano sarà presente tutta la settimana in Riviera con “Viva Rai2” e parteciperà al Festival con alcune incursioni anche nelle altre quattro serate.

Nelle scorse settimane il direttore artistico ha annunciato sempre al Tg1 la partecipazione di Roberto Bolle alla serata finale, il compositore e pianista Giovanni Allevi, impegnato nella sua battaglia più dura, quella contro il mieloma multiplo, suonerà di nuovo il pianoforte sul palco dell’Ariston di Sanremo mercoledì 7 febbraio 2024, dopo quasi due anni di lontananza dalle scene. Nel corso della seconda e terza serata, i quindici cantanti che non si esibiranno saliranno comunque sul palco nelle vesti di “presentatori” per annunciare i brani in gara dei loro “colleghi”. Alla conduzione di “PrimaFestival”, il tradizionale appuntamento che precede le serate del Festival, ci saranno Paola e Chiara, in gara già a Sanremo 2023, affiancate dagli inviati speciali Mattia Stanga e Daniele Cabras.

I TRENTA CANTANTI IN GARA

Nel corso di Sanremo Giovani sono stati resi noti i titoli dei brani dei trenta big in gara: Fiorella Mannoia (“Mariposa”), Geolier (“I p’ me e tu p’ te”), Dargen D’Amico (“Onda Alta”), Emma (“Apnea”), Fred De Palma (“Il cielo non ci vuole”), Angelina Mango (“La Noia”), La Sad (“Autodistruttivo”), Diodato (“Ti Muovi”), Il Tre (“Fragili”), Francesco Renga e Nek (“Pazzo di te”), Sangiovanni (“Finiscimi”), Alfa (“Vai!”), Il Volo (“Capolavoro”), Alessandra Amoroso (“Fino a qui”), Gazzelle (“Tutto qui”), Negramaro (“Ricominciamo tutto”), Irama (“Tu No”), Rose Villain (“Click Boom!”), Mahmood (“Tuta Gold”), Loredana Bertè (“Pazza”), The Kolors (“Un ragazzo una ragazza”), Big Mama (“La rabbia non ti basta”), Ghali (“Casa Mia”), Annalisa (“Sinceramente”), Mr.Rain (“Due altalene”), Maninni (“Spettacolare”) e i Ricchi e Poveri (“Ma non tutta la vita”). Sono stati svelati anche i titoli dei brani inediti dei tre artisti di Sanremo Giovani in gara al Festival: i Santi Francesi canteranno “L’amore in bocca”, Clara salirà all’Ariston con “Diamanti Grezzi” e i Bnkr44 con “Governo Punk”.