Il 2023 è appena terminato e si tirano le somme. Anche TikTok lo fa, rivelando dati e tendenze dell’anno che ci stiamo lasciando alle spalle. La community, 150 milioni di utenti in Europa e oltre 19.7 milioni solo in Italia, sta diventando sempre più grande. Quali sono stati i trend di quest’anno? Prima di entrare nel dettaglio con le classifiche, ecco una panoramica generale. Sicuramente c’è il famigerato Impero Romano, che aveva interessato anche Alberto Angela (sì, avete letto bene). A catalizzare l’attenzione è arrivata inevitabilmente anche Barbie, tingendo di rosa l’estate. Soffermandosi sull’Italia, a trionfare è Napoli. La città partenopea, infatti, ha visto nascere alcuni dei simboli di realizzazione più apprezzati su TikTok. NewMartina con le sue cover e pellicole, Donato De Caprio con i golosi panini e Luigi Pisacane noto come gigipescheria.

Cosa hanno in comune tutte queste storie, oltre all’origine geografica? Partono tutte dal basso. Raccontano storie di quotidianità, mestieri che sembravano spariti: il fornaio, il pescivendolo. Dunque non influencer ma artigiani diventati poi content creator, semplicemente esibendo il proprio lavoro. I numeri sono pazzeschi: “Buongiorno Pescheria” conta 1.5 milioni di follower e quasi 76 milioni di ‘mi piace’. C’è da dire che ultimamente i contenuti realizzati sono cambiati e si sono abbassati di livello. Insomma, dopo aver raggiunto la popolarità, il simpatico Gigi è diventato stucchevole con video che sembrano (beneficio del dubbio) pensati ad hoc. Donato ‘con mollica o senza’ ha invece mantenuto una certa coerenza e i 4 milioni di follower (più di 96 milioni di ‘mi piace’) ne sono una conferma. New Martina, infine, è “il” fenomeno. 7.1 milioni di follower su TikTok, oltre 177 milioni di ‘mi piace’. Ma sono le visualizzazioni a lasciare a bocca aperta: c’è un video che supera 154 milioni di visualizzazioni, un altro addirittura 458 milioni.

Le storie di successo

Ottimo riscontro anche per le “storie di successo”. C’è Martina Strazzer – la 23enne che ha fondato un brand di gioielli ormai noto ai più – che ha visto aumentare vertiginosamente la propria popolarità. A livello musicale, invece, nel 2023 la community ha riscoperto melodie di Mina e di Céline Dion. “Due nomi a caso”, potrebbe pensare qualcuno. Ma non è mica così scontato, se solo si pensa ai tanti giovanissimi che affollano la piattaforma cinese e che ascoltano musica decisamente diversa da quella dei propri genitori, ad esempio. Per il ballo hanno spopolato i coreografi Joey Di Stefano e Rina Diliberto. Il tutto, senza dimenticare il travolgente trend globale di #BookTok – aggiunto ad aprile tra i neologismi del vocabolario della Treccani – ed evergreen in app: 200 miliardi di visualizzazioni per l’hashtag internazionale, e 3 miliardi di visualizzazioni #BookTokItalia, visualizzazioni cresciute del 100% rispetto all’anno passato per entrambi gli hashtag. Il fenomeno, in realtà, aveva già cominciato a prendere piede nel 2022. Difficile prevedere cosa accadrà quest’anno: i trend sono in continuo mutamento e, specialmente su TikTok, i tempi sono rapidissimi. Se è facile diventare virali, è altrettanto facile finire nel dimenticatoio. Resistere è possibile, se si ha veramente un talento o una competenza e un team all’avanguardia a sostenere progetti validi e lungimiranti.

Le classifiche

I preferiti della sezione “Per Te”:

1. New Martina, milioni e milioni di visualizzazioni per i video in cui Carmen – questo il suo vero nome – applica le pellicole sui cellulari.

2. Khaby Lame, il creator più seguito al mondo.

3. Munchkin.italia, i cuccioli felini hanno divertito la community camminando sulle note di alcuni celebri successi rap.

4. Paky_ _official, la creatività di Pasquale dalla Sala è una garanzia.

5. ironadia_301, simbolo di forza e resilienza, un esempio di grande impatto di spirito positivo in tutte le attività che svolge.

6. edoardogirardin, la sua passione per la fotografia e i video in centro a Milano colpisce ancora la community.

7. pastrychef_am, il giovane pastry chef livornese Alberto Magrì ha spopolato con le sue dolci creazioni.

8. jonathan_giovannini, esplorando la bellezza selvaggia della natura in qualsiasi periodo, anche di notte, ha intrattenuto il pubblico di TikTok.

9. faffapix con i suoi montaggi e i suoi video eccezionali.

10. massi_e_mino, le storie di Massi e del suo cane Milo hanno guadagnato l’affetto dell’intera community.

Playlist:

1. Mon Amour – Annalisa

2. Bellissima – Annalisa

3. ITALODISCO – The Kolors

4. Malatìa – ciccio Merolla

5. Cookies N’Cream – Guè & ANNA & Sfera Ebbasta

6. Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap & Shakira

7. Makeba – Jain

8. Chico – Guè & Rose Villain & Luchè

9. Pelé – Rhove & Madfingerz

10. O Mar For – Stefano Letini & Matteo Paolillo – Icaro & Lolloflow & Raiz

I profili degli artisti musicali che hanno avuto più views:

1. JrStit

2. Maneskin

3. Alfa

4. Angelina Mango

5. CLARA

6. ANNA

7. Deborah de Luca

8. Elettra Lamborghini

9. Diss Gacha

10. Marco Mengoni

