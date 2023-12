Gino Sorbillo lancia la pizza all’ananas nel suo storico locale napoletano di via dei Tribunali e il web si scatena: ai più l’idea non piace. “La vera pizza è un’altra”, dicono. Oppure: “Lasciamola agli americani”. In un video sul suo profilo Instagram lo stesso Sorbillo fa da “cavia”. “Ragazzi non vi scatenate, non mi fate nero – dice prevedendo le reazioni – io sono legato alla tradizione però voglio provarla perché l’ho messa nel mio menù“. Questo il responso: “Ragazzi è buona, giuro, anzi faccio anche il bis“. Ma le reazioni sono soprattutto negative. “Questa non è tradizione, certo sei furbo e sai fare marketing”, scrive un follower. “Con che faccia criticheremo ora gli americani?”, si lamenta un altro. E ancora: “Adoro la pizza e adoro l’ananas, ma non mischiamo il sacro col profano”.