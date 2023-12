Dopo Renzi, Meloni e Salvini arriva anche la dichiarazione dei redditi di Giuseppe Conte. Come a ogni fine dell’anno, senatori e deputati devono infatti presentare, per legge, le proprie dichiarazioni. Mentre Matteo Renzi aveva segnato il record di Paperone del Parlamento (con un reddito complessivo relativo al 2022 di 3 milioni e 217mila euro), per il presidente del Movimento 5 stelle, alla prima legislatura alla Camera dei deputati, va il titolo di “più povero” tra i leader italiani.

Nella dichiarazione dei redditi del 2023 di Giuseppe Conte, infatti, risulta un reddito lordo di 24.359 euro. Per quanto riguarda la situazione patrimoniale dichiara di possedere una casa a Roma e una Jaguar del 1996. Nel 2022 (anno di riferimento 2021) aveva dichiarati un reddito di 34.095. Cifre molto distanti da quelle degli altri leader di partito. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad esempio, ha dichiarato 293.531 euro, il leader del Carroccio Matteo Salvini 99.699 euro, la segretaria dem Elly Schlein 94.725 euro. Dagli altri partiti c’è Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana, con redditi per 104.212 euro; Maurizio Lupi (Noi con l’Italia) con 86.913 euro; Carlo Calenda con 85.292 euro e Angelo Bonelli, con 81.958 euro.