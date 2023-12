Nei contenuti pubblicati sul proprio profilo Instagram, Aurora Ramazzotti si mostra sempre sorridente e condivide con i followers scatti che immortalano la sua quotidianità e la famiglia. In una storia pubblicata nella giornata di ieri, 9 dicembre, la figlia d’arte di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha mostrato anche un lato di sé più intimo, che riguarda la situazione legata alla perdita dei suoi capelli in seguito alla gravidanza. Il parto del figlio Cesare, ha portato via molte energie alla ragazza che, anche a distanza di mesi, sembra subirne ancora gli strascichi.

Aurora ha quindi confidato con i follower il dolore nel vedere cadere tanti dei suoi capelli come effetto post partum: “Dopo la gravidanza è successo questo, tutti i capelli che avevo perso, perché credetemi dopo il parto io pensavo di diventare pelata, sono cresciuti solo questi peletti. Ma cosa è successo?”, si domanda la Ramazzotti, che nel filmato mostra anche la ricrescita di parte della chioma.