Il Natale è alle porte. Tra alberi decorativi e luci colorate, c’è una cosa che non può mancare nella tavola degli italiani: il panettone (o il pandoro). Come di tradizione, Altroconsumo ha stilato la classifica dei migliori prodotti tra panettoni e pandori tenendo in considerazione fattori come qualità, prezzo, parere di esperti e dei consumatori.

A contendersi il primato del 2023 sono stati messi in relazione 12 panettoni e 10 pandori di prezzi e marche differenti. A vincere la sfida sul fronte dei panettoni è stato ancora Le Grazie di Esselunga (1 kg, prezzo medio al kg 4,99 euro). “Pasticceri e consumatori lo hanno apprezzato all’assaggio, il tutto a un prezzo davvero contenuto”, ha riportato Altroconsumo, che sottolinea un’ottima proporzione tra qualità e prezzo. La medaglia d’argento, sempre secondo la classifica, se la aggiudica il Panettone classico Coop (1 kg, prezzo medio 6,18 euro), seguito dal Panettone milanese Vergani (1 kg, prezzo medio 11,90 euro).

Sul capitolo pandori, invece, Altroconsumo ha omaggiato il Magnifico Pandoro Tre Marie (1 kg, prezzo medio 13,09 euro) di aver conquistato i palati di esperti e consumatori all’assaggio. Un gradino più in basso troviamo il Pandoro Conad (1 kg, prezzo medio 4,23 euro) e, per concludere, al terzo posto abbiamo il Pandoro di Verona Bauli (1 kg, prezzo medio 7,36 euro).

In aggiunta Altroconsumo ha dato atto al panettone classico Duca Moscati di Eurospin (1 kg, prezzo medio 4,16 euro) di avere la migliore ‘forbice’ tra qualità e prezzo. Al secondo posto c’è il Panettone Balocco (1kg, prezzo medio 4,95 euro), con la classifica che viene chiusa dal panettone basso Le Grazie di Esselunga. Sui pandori, infine, i test premiano il Pandoro Conad (1 kg, prezzo medio 4,23 euro al kg), che “ha ottenuto ottimi giudizi nella maggior parte delle verifiche di laboratorio ed è piaciuto molto all’assaggio dei pasticceri”, sottolinea Altroconsumo. Segue l’alimento Pandoro di Verona Bauli (1 kg, prezzo medio 7,36 euro) ed il Pandoro di Verona ricetta classica di Paluani (1 kg, prezzo medio 5,99 euro).