È emozionante e toccante la lettera che Aurora Ramazzotti ha scritto alla “colonna della sua vita”, papà Eros Ramazzotti, nel giorno del suo 60esimo compleanno. Frasi espresse “scrivendo con il cuore” e affidate alle pagine del Corriere della Sera “Caro papà, una volta qualcuno mi ha detto che la mia anima e la tua si conoscevano già da tantissimi anni. Ricordo di essermi abbracciata all’idea di poterci non perdere mai, ma non solo; mi spiazzava che un fatto così assurdo potesse sembrare molto reale, e da allora mi piace pensare così. Del resto non esiste un’altra persona al mondo in grado di emozionarmi come fai tu“, la neo-mamma, figlia della storia d’amore tra il cantante e Michelle Hunziker.

Aurora nel testo ripercorre quindi l’infanzia vissuta avendo come punto di riferimento “l’indistruttibile” genitore, elogiandolo come uno dei pochi umili e generosi rimasti “in un’epoca dove regna l’arroganza ed il menefreghismo”. “Oggi guardo al passato con lo sguardo di una mamma e inizio a vedere il perché di molte cose che prima non capivo. Oggi vorrei tornare indietro e abbracciarti di più nei momenti difficili, anche se gli abbracci tra di noi non sono mai mancati”, prosegue.