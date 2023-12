Il documentario ‘Unica‘ di Ilary Blasi è sulla bocca di tutti. Hanno fatto decisamente scalpore le rivelazioni fatte dalla conduttrice nel docufilm Netflix sui motivi legati alla fine del suo matrimonio con Francesco Totti. C’è chi ha apprezzato il coraggio di Ilary nel ripercorrere dei mesi complicati della propria vita e chi, invece, ha criticato senza mezzi termini la sua scelta di raccontare tutto in tv. Come Anna Foglietta: l’attrice ha bollato il racconto di Ilary Blasi senza mezzi termini.

“Io penso che il tradimento sia una delle cose più dolorose da scoprire ma anche da fare. Ed è forse questa la cosa, come a dire, più eccitante perché il dolore resta sempre uno dei motori che ci alimenta. Il tradimento, però, spiattellato così mi disturba enormemente. Credo che ci sia un limite, e che questo vada oltre. Insomma, non è la mia storia”, ha dichiarato Foglietta in un’intervista a Vanity Fair.

Un altro personaggio che ha ‘attaccato’ la Blasi – e Belen – è stato Mauro Corona. Lo scrittore è infatti convinto che il boom mediatico della showgirl romana sia stato fortemente cercato per evitare “un calo di notorietà“.