Da qualche settimana a questa parte, ovvero da quando è scattata l’emergenza in Francia, le cimici da letto sono diventate l’incubo di ogni viaggiatore, ma non solo. E così, ecco che basta ormai la sola parola “cimici” a mettere tutti in allarme. Ne sa qualcosa Aurora Ramazzotti,: nelle scorse ore, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è partita per New York e durante il volo ha condiviso un video su Instagram in cui si vedere proprio una cimice “zampettare” sullo schermo della poltrona dell’aereo. Neanche a dirlo, l’immagine ha subito messo in allarme tutti i suoi fan ma, fortunatamente, in questo caso non c’era nulla di cui preoccuparsi: la cimice in questione, infatti, stava passeggiando all’esterno dell’aereo, proprio sullo schermo della telecamera.

E infatti Aurora, con l’ironia che la contraddistingue, ha commentato così la cosa: “Non una comitiva di cimici casualmente sostando sulla telecamera che riprende l’aereo – ha scritto Aurora Ramazzotti – e diventando immediatamente dei personaggi di una serie TV inventata da me, in cui cinque giovani cimici scappano dall’Italia dove tutti le scambiano per quelle francesi e così stanche del pregiudizio decidono di approdare alla grande mela ed essere finalmente viste per quello che sono”.

Il suo commento scherzoso ha fatto sorridere i suoi follower, dimostrando il suo spirito positivo anche in situazioni inaspettate. Infine, ha concluso con una battuta: “Ovviamente mi prude tutto“.