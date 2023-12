Un lungo applauso ha accolto l’arrivo di Liliana Segre dentro il teatro alla Scala di Milano per la Prima di questo 7 dicembre 2023 che vede in scena il Don Carlo di Giuseppe Verdi. Dopo il balletto dei posti dei giorni scorsi, né il sindaco Beppe Sala, né il presidente del Senato Ignazio La Russa hanno commentato l’accaduto. A rispondere, con ironia, alle domande, è stato invece Attilio Fontana. “Io non ho litigato con nessuno. E se litigo non lo dico a nessuno”, ha detto il presidente della regione Lombardia entrando in teatro.