Una vera e propria sfilata di star al “foyer” del Teatro alla Scala di Milano. Tanti i vip presenti all’appuntamento del primo spettacolo della stagione lirica, coincidente con la festa patronale di Sant’Ambrogio. Personaggi della politica, dello spettacolo, della musica e della comunità milanese hanno varcato l’ingresso di via Filodrammatici per assistere al “Don Carlo” di Giuseppe Verdi. Dalla senatrice Liliana Segre al leader del Carroccio Matteo Salvini, dal regista Pedro Almodovar alla cantante Patti Smith, passando per l’attore Louis Garrel e la deputata forzista Laura Ravetto. Immortalati dalle fotocamere anche Ignazio La Russa, presidente del Senato, Emma Marcegaglia, ex presidente di Confindustria e l’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Corrado Passera. Tra loro non potevano mancare infine il sindaco Beppe Sala e ovviamente il “padrone di casa”: il sovrintendente del Teatro Lirico, Dominique Meyer.