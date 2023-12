L’annuncio su Rai1 da parte di Amadeus dei 27 fortunati cantanti ammessi in gara a Sanremo 2024 è stato seguito da tanti telespettatori e fan della kermesse divenuta, specie negli ultimi anni, un vero e proprio fenomeno, anche social. Tra questi anche i cantanti che hanno presentato il proprio brano per partecipare alla gara. Come Emma Marrone che, tramite un video postato sui social, non ha nascosto la sua felicità per l’annuncio del presentatore e direttore artistico della 74esima edizione del Festival.