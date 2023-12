Addio alla chioma ribelle. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha deciso di darci un taglio, in tutti i sensi. Il cantante si è infatti tagliato i capelli quasi a zero e ha postato il video del cambio look su Tiktok. Dopo il cambio radicale Jovanotti ha ironizzato, inquadrando i capelli tagliati: “Ho trovato un nuovo cucciolo…”. Quindi ha continuato: “Ci voleva, si riparte. Nuova vita”.