Francesco Totti avrebbe posizionato un quadro raffigurante lui e Noemi Bocchi nell’antibagno. Il motivo? L’ex calciatore, che ha comunque apprezzato il ritratto, non sarebbe stato particolarmente soddisfatto della propria rappresentazione. L’artista infatti, Michele Iorizzo, lo avrebbe raffigurato con un’espressione un po’ malinconica e “sofferta”, come se avesse “un malessere che abbiamo tutti noi”.

A dare la notizia è stato il settimanale Gente che ha intervistato il pittore romano 52enne: “Totti ha tutto, non gli puoi regalare niente. E così questi suoi amici, di cui non posso rivelare il nome, hanno pensato di regalargli un ritratto fatto da me“. L’artista ha raccontato al settimanale di averci lavorato 15 giorni e di aver cercato di “cogliere l’uomo oltre al personaggio”. L’ex calciatore, appunto, è stato rappresentato con un’espressione un po’ sofferente, mentre Bocchi “è molto bella, un po’ simile a Ilary”.

L’ex calciatore avrebbe comunque gradito il regalo, anche se, appunto, avrebbe deciso di posizionarlo non lontano dal bagno della nuova casa.