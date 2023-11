Il tennis prima di tutto. Questione di mentalità, perché Jannik Sinner non sembra avere altro per la testa: “Vado a letto pensando a cosa fare per migliorare il mio gioco”, ha detto l’atleta in una recente intervista. La determinazione che lo accompagna in campo per battere gli avversarsi pare proprio avercela anche nella vita privata, di cui però non conosciamo molto, complice la volontà dell’altoatesino di esternare poco la sua quotidianità anche se, siamo certi – essendo un argomento non attinente al tennis – rappresenti per lui un aspetto secondario.

Fin dalle prime ‘racchettate’ con i giganti del tennis, il ragazzo era accompagnato dalla modella Maria Braccini; ma la loro storia d’amore è terminata pare proprio per le troppe assenze di Sinner, spesso in giro per il mondo per i tornei. La goccia che ha fatto definitivamente traboccare il vaso tra i due si presume sia stata una foto (di coppia) postata dalla ragazza, che avrebbe fatto andare su tutte le furie Jannik, tanto da lasciarla definitivamente.

L’ultima fiamma di cui si è a conoscenza è la 23enne Laura Margesin, anch’essa modella che collabora con marchi nazionali ed internazionali. I due sono stati paparazzati assieme lo scorso febbraio e, la giovane, ha anche presenziato ad un incontro del ‘fenomeno’ al Foro Italico, match degli Internazionali di tennis. Tutto però pare essere sfumato dato che Laura, nei giorni in cui Sinner stava giocando una delle partite più importanti della sua carriera, era da tutt’altra parte nel mondo, negli Usa.