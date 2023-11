Chiara Ferragni è partita per un viaggio in India con alcuni amici ma l’inizio della vacanza tanto sognata è stato rovinato da un malessere. E’ stata lei stessa a condividere con i fan il fatto di essersi svegliata con la cistite, un’infiammazione della vescica piuttosto fastidiosa. “Ciao guys sono appena arrivata nella mia stanza. L’India è stupenda – ha spiegato Ferragni attraverso le sue Instagram stories – Questo era un viaggio che volevo fare da sempre, l’avevamo organizzato a metà ottobre, poi Fede è stato male e avevo l’ansia, non potevo partire due settimane dopo che era stato dimesso dall’ospedale. Abbiamo rimandato a novembre e sono super emozionata di essere qui solo che stamattina mi sono svegliata con la cistite peggiore che io abbia mai avuto. Quindi ho fatto le prime ore in aeroporto in cui non mi reggevo in piedi. In aereo mi sono addormentata e ho dormito quasi tutto il tempo” E ancora, non ha esitato a definire “tragiche” le ore vissute prima di salire sull’aereo: “Non mi capitava da anni di averla, veramente tremendo dover partire così. Adesso per fortuna va molto meglio, il farmaco che mi avete consigliato ha funzionato”, ha concluso ringraziando i fan.