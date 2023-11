Ho un tumore al pancreas e vorrei incontrare Fedez. Il desiderio di Eleonora Giorgi è cosa da nulla di fronte a un dramma enorme. La 70enne attrice ha dichiarato in un’intervista tv di essere malata, di aver scoperto il tumore dopo aver fatto analisi per una tosse insistente, e che vorrebbe condividere la sua battaglia con chi la conosce bene. Un anno e mezzo fa era stato proprio il rapper milanese, marito di Chiara Ferragni, ad essersi operato per un raro tumore neuroendocrino al pancreas. Intervento riuscito ma la paura di una recidiva rimane sempre tanta e va ad intaccare la sicurezza in se stessi e il proprio equilibrio psicologico.

Anche per questo la celebre interprete di Borotalco ha voluto lanciare l’appello a Fedez: “So che ha parlato di depressione. Come una zia mi piacerebbe incontrarlo per sorridergli e fargli sentire quella serenità che ho dentro. Vorrei ricordargli che ha costruito una famiglia meravigliosa e una grande carriera”.

Giorgi inizierà il primo ciclo di chemio all’Humanitas di Milano tra pochi giorni. “Dovrò ripetere le terapie ogni 15 giorni. Ma ho deciso di combattere con determinazione. (…) Perderò i capelli, le sopracciglia, ma quei momenti mi daranno il pretesto per truccarmi, indossare un turbante nero o una parrucca vaporosa. Sentirmi viva”. Ad ora da parte del cantante ancora silenzio, ma si spera che la solidarietà anche in forma privata, come avvenne proprio tra Fedez e Gianluca Vialli, avvenga al più presto.