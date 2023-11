È sulla bocca di tutti il documentario Netflix “Unica“, in cui Ilary Blasi racconta retroscena e motivazioni legate alla brusca separazione con Francesco Totti. La conduttrice racconta. tra le altre cose, di aver assunto un investigatore privato dopo che la figlia era tornata a casa con dei giochi parecchio sospetti. Ma come ha preso l’ex capitano giallorosso le rivelazioni della ex moglie? Dopo giorni di silenzio, Totti – come raccontato dal Corriere della Sera – avrebbe commentato il lungometraggio con un semplice, ma diretto: “Faccia e dica quello che vuole“, sostenendo di aver visto solamente il trailer e di non essere non intenzionato ad approfondire il contenuto.

“Unica” sembra essere l’ennesimo (di ancora tanti?) indiretto diverbio che tra qualche giorno si sposterà in tribunale, per la famosa faccenda dei Rolex. Intanto pare che la questione del caffè (Blasi che si è incontrata con un’amica e un misterioso uomo ai tempi del matrimonio) sembra comunque essere più intricata del previsto. La conduttrice – come spiegato nella sua proiezione – ha sminuito l’uscita e la conoscenza del ‘nuovo amico’, affermando: “Era solo un caffè. Avrebbe dovuto credermi visto che in 20 anni sono sempre stata io a dover credere a lui. Mi sentivo in colpa, continuava a ripetermi che lo avevo ucciso dentro“. Nella corposa memoria presentata al giudice dall’avvocato di Totti, Antonio Conte, ci sarebbero prove importanti contro Ilary che. Il 47enne avrebbe iniziato la nuova relazione con l’innamorata Noemi solo dopo aver scoperto messaggi e frequentazioni della Blasi con altri uomini.