La stanchezza può giocare brutti scherzi e questa signora può certamente raccontarlo. Acquistato il biglietto per l’ultimo film di Antonio Albanese, “Cento Domeniche“, una turista milanese in visita ad un cinema di Chiavari, a Genova, si è addormentata durante la proiezione. La donna, che era andata da sola in sala, aveva scelto ‘cine Mignon’ di via Martiri della Liberazione, nel centro della città. Una volta terminato lo spettacolo però, la 68enne che si era addormentata ha continuato il dolce sonno senza che nessuno si accorgesse della sua presenza. Mimetizzata dalla luce offuscata, nemmeno il gestore della sala si è reso conto dell’insolita presenza, chiudendo il multisala data la fine di ogni lungometraggio. Trascorso un po’ di tempo, la signora si è poi risvegliata nel cuore della notte, realizzando di essere stata dimenticata e chiusa all’interno della saletta.

Pronta è stata allora la chiamata ai soccorsi, che sono intervenuti per liberarla. Fortunatamente la vigilanza privata è riuscita a contattare il gestore dell’attività, che è immediatamente accorso sul posto per aprire le serrande e permettere l’uscita della donna: “Io come ogni sera prima della chiusura ho fatto il giro della sala, perlustrando anche i bagni per verificare se per caso all’interno ci fosse ancora qualcuno, ma non ho visto nessuno”, ha spiegato l’uomo, rimasto mortificato della disattenzione.