L’attesa è finalmente finita. Il conto alla rovescia per il docufilm Netflix “Unica” in cui Ilary Blasi racconta retroscena e dettagli sulla separazione (e non solo) con Totti si è esaurito. Alcune anticipazioni hanno già scatenato il web: “A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco. A volte si è detto sbagliato. Sono abituata alle notizie per fare uno scoop o un like però ora vi dico la mia verità”, afferma la conduttrice televisiva, che vorrebbe mettere un ‘punto’ definitivo sulla rottura che ha tenuto banco per tutto quest’anno. Ilary ha ripercorso il periodo in cui si vociferava di un tradimento dell’oramai ex marito, che però ha sempre negato di fronte a lei e ai figli. Solo poco dopo è venuta a sapere che quelle supposizioni avevano un fondo di verità ben solido: “Non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni, che ha sempre detto di amarmi, che giurava che senza di me non poteva vivere, avesse fatto una cosa del genere: mi sono sentita stupida, poi ho provato delusione, schifo, un po’ di rabbia“, spiega la showgirl.

Il nome della nuova fiamma dell’ex capitano della Roma è Noemi Bocchi, anche se l’ex modella ha inizialmente creduto alla versione di Totti. Così quando Ilary va a Verissimo per lanciare l’Isola dei famosi non ha dubbi e si sfoga contro chiunque abbia messo in dubbio la fedeltà del compagno: “Lui mi aveva rassicurato: ‘puoi dire quello che vuoi, non ho niente da nascondere’. E io sono andata lì come un kamikaze, a bomba: a riguardarmi una cretina”. I primi dubbi della Blasi sono cominciati quando la figlia è tornata da un pranzo con il padre ed ha portato a casa tantissimi giochi nuovi: “Mi dice che sono dei regali, che ha conosciuto nuovi amichetti, mi fa i nomi e a quel punto mi ricordo dagli articoli di giornale che questa ragazza (Noemi, ovviamente) aveva due figli. Inizio a unire i puntini e faccio qualche chiamata per scoprire come si chiamavano i ragazzini: coincideva tutto. E prendo coscienza del fatto che è tutto vero“.

Da quel momento la Blasi ha deciso di assumere un investigatore privato: “Volevo vedere con i miei occhi e volevo avere delle prove, perché Francesco non l’avrebbe mai ammesso. La sera del 2 luglio dice che ha una cena. Io riesco a trovare il civico dove abitava la ragazza, arriviamo (si era fatta accompagnare da un’amica, Giorgia, moglie del cugino di Francesco) e c’era la macchina parcheggiata. Ho fatto una foto all’auto, ma sono stata zitta“.

I sospetti si sono presto trasformati in sconvolgente realtà: “Ma l’investigatore si è fatto sgamare, siamo al tragicomico: quindi Francesco sa che io so. A questo punto gli dico: ‘dai basta, so tutto’. Lo metto all’angolo, ammette il tradimento ma ne parla come di una frequentazione leggera: era bravo a dire cazzate”. E ancora: “È stata un’umiliazione come donna e come madre“. Il finale della storia lo conosciamo tutti. Tra borse non restituite e Rolex custoditi gelosamente, Ilary ha però specificato che la loro relazione non si era mai basata su interessi economici. Un rapporto – apparentemente – perfetto per 20 anni: “Mai grandi litigate, facevamo sesso regolarmente, forse anche di più rispetto a coppie che stanno insieme da tanto tempo”, ha raccontato. E questo, è solo l’inizio, perché dalla serie emergono molti altri retroscena inediti che noi di FqMagazine vi racconteremo nei prossimi giorni.