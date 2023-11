“È talmente personale che.. non lo so”. Inizia così “Unica“, il docufilm disponibile su Netflix con Ilary Blasi protagonista. La conduttrice, rimasta in silenzio per finora, si è tolta – in grande stile – qualche sassolino (è un eufemismo) dalla scarpa. Ha parlato della separazione da Francesco Totti: investigatori privati, segreti, dubbi, sensi di colpa. Il tutto in una pellicola di 120 minuti che scorre velocemente. “Avrei scommesso su di loro a occhi chiusi, erano il simbolo dell’amore”, dicono le sorelle di Ilary nel docufilm parlando di lei e Francesco, 20 anni insieme e 3 figli (Cristian, Chanel e Isabel). “C’è bisogno di fare molta chiarezza”, dice Blasi. Poi il racconto, che parte da quando tutto andava liscio: “Non ricordo grandi litigate con lui in 20 anni. Facevamo sesso regolarmente, forse anche più rispetto a una coppia che sta insieme da 20 anni. Poi inizia un periodo e i nostri incontri erano sporadici”. Dal novembre 2021 tutto cambia: lui era più silenzioso, aveva una faccia diversa, arrabbiata. “All’inizio osservavo, poi chiedo ma lui non mi dà risposte – afferma Blasi -. Era come se lui ce l’avesse con me. Io facevo delle domande ma lui mi dà tutte risposte vaghe, confuse. Le nostre giornate passavano e siamo arrivati a dicembre. A fine gennaio andiamo a cena ad un ristorante ai Parioli, con Alessia (amica e parrucchiera di Ilary, ndr), il compagno e altri due amici. Finita la cena usciamo fuori e ad un certo punto Francesco vuole parlare con me e Alessia. Ci mettiamo lì e mi chiede di dargli il telefono. Va su Instagram, mette la foto di un ragazzo e mi dice: ‘Lo conoscete questo? Lo avete mai incontrato?’. Gli diciamo che lo conosciamo ma che non l’abbiamo mai incontrato. Una bugia”.

IL CAFFÈ DA CUI È INIZIATO TUTTO: “UN DISASTRO”

Chi era? “Un bel ragazzo, tra amiche abbiamo fatto un po’ le cretine ma tutto in maniera molto giocosa, eravamo incuriosite da lui. In pochi secondi abbiamo ammesso perché lui ci ha fatto capire che invece sapeva che l’avevamo incontrato. Da lì un disastro. Lui era nero, ripeteva in continuazione una data in particolare: 11 ottobre 2021. Io lì capisco che lui ha preso il mio telefonino, aveva i codici, tutto, e ha trovato uno scambio di messaggi tra me e Alessia dove lei si era sentita con questo ragazzo per prendere un caffè”. Questo caffè non lo prenderanno al bar ma in casa. “Io capisco la gelosia, l’inca**atura, il sentirsi preso il giro – dice Blasi -. Ma in 20 anni io non ti ho mai fatto dubitare, non hai aperto la porta e mi hai trovato che sco**vo con un altro. In 20 anni sono sempre stata io a dover difendere te, anche con Fabrizio Corona ai tempi di Flavia Vento. E lui mi ha risposto: ‘Eh tu non so come hai fatto in tutti questi anni, io non sono bravo come te. Io sono così: io dalla testa non mi levo questo caffè’. Io non mi inca**o, ad un certo punto ho i sensi di colpa, lui continua a ripetermi che io ho rovinato tutto, che lui è morto dentro”. Blasi scoppia a piangere: “Per tanto tempo mi sono sentita in colpa, per un caffè. Mi sono messa nei suoi panni (di Totti, ndr)”.

LE PAROLE INEDITE DELLA MAMMA DI ILARY BLASI

A parlare sono anche le sorelle e la mamma di Ilary, Daniela Serafini: “Aveva 3 anni e c’era una mia vicina che faceva fare pubblicità alle figlie e mi ha chiesto se volevo far provare anche alle mie figlie. Io non ero molto sicura, poi invece ha iniziato a farne tante, tantissime. Intorno ai 10 anni cominciavano a non sceglierla più. Poi fa tanti provini ma a vuoto, fino a quello per ‘Passaparola’”. Poi la signora ha parlato dei primi tempi, quando tutto andava bene: “Ha cominciato a frequentare casa nostra, una casa modesta. Io mi sentivo anche un po’ in imbarazzo, magari lui era abituato ad ambienti più eleganti, la mia era una casa come tante altre. Lui, però, non ha mai mostrato superiorità. Lui con me è sempre stato molto carino, affettuoso. Mi ha sempre rispettato: come suocera e come persona”. Ad un certo punto le cose cambiano, la carriera del Pupone sta per volgere al termine: “In quel periodo era abbastanza depresso, non era più spensierato e allegro”.

TUTTO CAMBIA: L’INVESTIGATORE PRIVATO E COS’È ACCADUTO DOPO

Gennaio 2022. Da lì Ilary capisce che i silenzi di Totti erano dovuti a questo caffè: “Lui mi faceva sentire in colpa – assicura la presentatrice -. A febbraio, ironia della sorte, esce la notizia della rottura. Tutti i giornali la riprendono, dandola per certa”. Lei parla con il marito, ma lui smentisce. La smentita, però, è debole. Ma Ilary deve promuovere l’Isola dei Famosi. Per farlo, sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Sa benissimo che le verrà fatta una domanda sulla vita privata e prima si confronta con il Pupone. Lui le dice che potrà dire quello che vuole. E quindi Blasi smentisce tutto, prendendosela con i giornali”. Mano a mano, però, le voci sulla crisi e soprattutto su Noemi Bocchi si fanno sempre più insistenti: “Per Francesco erano stron**te, la cosa importante era il caffè. Quindi mi mette davanti a una scelta: ‘Per far sì che io possa fidarmi nuovamente di te, devi cancellarti dai social, cambiare numero, smettere di lavorare e non vedere più Alessia’. Mi aveva chiesto di scegliere tra la tua via e la mia. Io scelgo me. Non è questo il modo per recuperare la fiducia”, racconta ancora Ilary.

Trascorre il tempo, si arriva all’estate. Totti dice di avere una cena e allora Ilary racconta tutto ad un’amica e insieme si recano a casa di Noemi Bocchi, convinti di trovare lì la macchina del Pupone. E infatti tutto torna. Quindi lei assume un investigatore privato che, tuttavia, si fa scoprire. A quel punto Ilary chiede un confronto con il marito, ormai le carte sono scoperte. Totti parla di una frequentazione, di una cosa leggera: “Adesso posso dirlo, era bravo a dire ca**ate”. Ilary parla di tradimento ma anche di umiliazione come donna e madre: “La situazione era chiara”. La coppia si separa e iniziano i guai anche tra Rolex, scarpe e borsette: lei si riprende i propri orologi, ma lui dice che in realtà non erano suoi. Quindi le nasconde borsette e scarpe costose, lei le trova a tarda notte nel soppalco dell’immensa villa all’EUR. Quindi Totti rilascia un’intervista al Corriere della Sera, accusando Ilary di non esserci stata nei momenti più difficili. Parla anche lui di tradimenti. La conduttrice, rileggendo quelle parole, si commuove. Infine Blasi conclude: “Lui va Dubai, sul red carpet presenta la nuova compagna e poi da Dubai torna a casa nostra. Per 5 mesi così. Io pensavo che a un certo punto andasse via. A dicembre vuole andare in crociera ai Caraibi con tutti e tre i figli. Io non ero d’accordo. Aveva fretta, io ero a un bivio e allora gli ho detto: ‘Ti do il permesso per andare ma quando torni esci di casa’. La scelta era ovvia. [..] L’11 gennaio è uscito di casa“. Come andrà a finire? Il procedimento di separazione, che riguarda anche le questioni collaterali su temi oggetto del documentario, è ad oggi ancora in corso.