Un escursionista ligure di 65 anni è morto durante una gita in solitaria sulle Alpi Apuane. Il corpo è stato ritrovato domenica. L’uomo risultava disperso da venerdì 24 novembre. Il cadavere è stato individuato verso le 18 del 25 novembre, dopo più di 24 ore di ricerche, nel comprensorio di Torano, in provincia di Massa Carrara. Era stata la moglie a lanciare l’allarme, facendo così scattare le ricerche di Walter Lambertucci che era un dipendente del Comune di La Spezia.

A diramare la notizia è stato il Soccorso alpino e speleologico toscano, impegnato nelle ricerche a cui hanno preso parte anche elicotteri dell’Aeronautica militare, della Guardia di finanza, della Marina militare e l’elisoccorso Pegaso 3 della Regione Toscana. Il corpo è stato rinvenuto in un canalone a qualche centinaio di metri dalla vetta del Monte Pesaro. La notte prima era infatti entrato in azione l’elicottero dell’Aeronautica militare che era riuscito a localizzare il segnale del telefono dell’escursionista. Il giorno dopo le ricerche erano proseguite con le squadre a terra, che hanno infine avvistato una sagoma nei pressi del punto già segnalato in notturna dall’elicottero.