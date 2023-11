Non si placano le polemiche sulla Bobo Tv. Dopo l’attacco di venerdì, Lele Adani è tornato sull’argomento e, in una Storia pubblicata su Instagram ha annunciato di esser pronto a rivelare altri dettagli su come siano andate davvero le cose tra lui, Cassano, Ventola e Bobo Vieri. “Nel rispetto vostro, della nostra community – ha spiegato l’ex difensore dell’Inter -, numerosa e che ha diritto di sapere perché è sempre stata presente, ci ha accompagnato e ha vissuto con noi il racconto vero, appassionato, rispettoso, del calcio, delle sue forme e sfaccettature: io vi posso dire che nelle prossime ore o domani ci sarà un comunicato”. E ancora: “Cercheremo di spiegare la visione attuale e lo stato delle cose e le prospettive, ci saranno altre pagine del libro da leggere sulla nostra avventura e farò anche una diretta domani sera dove cercherò di raccontarvi un po’ la situazione e l’evolversi“. Ora non resta quindi che attendere le ulteriori rivelazioni: i colpi di scena non mancheranno di certo.