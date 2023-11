“Non so se ridere o piangere, tieniti il portafoglio di Louis Vuitton ma fammi riavere la patente”. Dopo tanti racconti (da Saturnino Celani a Corrado Tedeschi), arriva via social anche quello di Valentina Vignali, ennesima vittima di furto a Milano. La cestista si trovata alla stazione della metropolitana di Loreto. “Ero al telefono e sono entrata in metro, perché con i taxi oggi era un casino, un tipo mi spinge, si chiudono le porte e questo esce. Già lo sapevo che mi aveva rubato il portafoglio, era palese“. La modella ha poi lanciato un appello al ladro chiedendo di farle ritrovare almeno la patente: “Mi serve, rifarla è un po’ una rottura… Tanto mi avrai riconosciuta, me la fai avere in qualche modo?”.

Qualche giorno fa, Saturnino Celani ha raccontato al Corriere del furto subito sempre nel capoluogo meneghino fornendo poi anche una possibile soluzione: “Mi chiedo: se i social di continuo mostrano queste persone in azione, e si vede che sono sempre le stesse o quasi, perché non bloccarle? Gli strumenti, anche tecnologici, ci sono”. E la proposta è quella del “riconoscimento facciale” che non crea, dice, un problema di privacy: “Un mezzo pubblico è pubblico. Per salire sugli aerei ti fanno i questionari risalendo fino alla prima elementare…”.