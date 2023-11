A bordo di un’auto, armato, ha sfondato la barriera di sicurezza ed è entrato su una rampa dello scalo. Assieme a lui la figlia di 4 anni. Resta chiuso l’aeroporto Helmut Schmidt di Amburgo dopo che un uomo, ieri sera intorno alle 20, ha fatto irruzione alla guida un’Audi senza targa e si è asserragliato davanti al terminal dell’aviazione generale. Da lì, ha espoloso alcuni colpi di arma da fuoco, senza causare danni. La scelta di parcheggiare accanto a un aereo passeggeri della Turkish Airline, come fa sapere la Bild, non è casuale: all’origine del gesto c’è un dramma familiare per questioni di affidamento e l’uomo, 35 anni, chiede di essere portato in Turchia con la figlia di 4 anni. “L’operazione di polizia continua, il traffico aereo rimane sospeso fino a nuovo avviso. Abbiamo mobilitato gli psicologi della polizia e stiamo attualmente parlando con l’autore del reato, contiamo su una soluzione negoziata”, ha detto la portavoce della polizia alla televisione pubblica regionale Ndr. Il padre sta ancora negoziando con la polizia mentre lo scalo resta chiuso.